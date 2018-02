Romanii veniti sa lucreze in agricultura pe Insula Jersey au plecat acasa: „E prea frig aici”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproape trei sferturi dintre muncitorii romani sositi luna trecuta pentru a lucra in agricultura pe insula britanica Jersey au plecat acasa reclamand ca este prea frig pentru a lucra pe camp in aceasta perioada. Industria agricola de pe insula are nevoie de circa 1000 de muncitori straini anual, dupa ce polonezii au incetat sa se mai duca acolo. Charlie Gallichan, cel mai mare agricultor din Jersey, a spus ca dintre cei 61 de muncitori romani care au fost alocati sa lucreze la afacerea sa din Woodside Farms, au ramas doar 15. Deputat britanic: Romanii nu sunt in stare sa utilizeze telefoane mobile, dar sunt buni la culesul capsunilor „Munca nu a fost potrivita pentru majoritatea dintre ei, iar unii au spus ca e prea fri ...