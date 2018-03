Romanul „Forma apei”, a carui ecranizare a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, a aparut la editura Polirom

Romanul „Forma apei”, de Guillermo del Toro şi Daniel Kraus, a cărui ecranizare a fost desemnată „cel mai bun film” la gala premiilor Oscar 2018, unde a câştigat şi alte trofee, a apărut în această săptămână în colecţia „Biblioteca Polirom”, în traducerea Veronicăi D. Niculescu, la editura Polirom. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Scrisă şi regizată de Guillermo del Toro şi având în distribuţie actori celebri, precum Sally Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, versiunea cinematografică a romanului „Forma apei/ The Shape of Water” a intrat în cinematografele din România în data de 23 februarie 2018. Filmul este produs de Fox Searchlight Pictures şi este distribuit în România de Odeon Cineplex. Ecranizarea cărţii scrise de Guillermo del Toro şi Daniel Kraus a câştigat patru premii Oscar la gala din acest an, la categoriile: „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regizor”, „Cea mai bună coloană sonoră” (Alexandre Desplat) şi „Cea mai bună scenografie”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Filmul a mai fost distins cu Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia, ediţia 2017. De asemenea, pentru „Forma apei/ The Shape of Water”, Guillermo del Toro a primit Globul de aur, precum şi premiul Bafta pentru cel mai bun regizor. Filmul a mai obţinut un Glob de Aur şi un premiu Bafta pentru muzica originală semnată de Alexandre Desplat, precum şi un premiu Bafta pentru cea mai bună scenografie. Acţiunea romanului este plasată în anul 1962, când Elisa Esposito, o femeie mută, rămasă orfană din copilărie, se luptă cu monotonia vieţii de îng ...