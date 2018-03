Romanul Tibi Useriu a cucerit din nou Cercul Polar! Cursa a fost extrema - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tibi Useriu a castigat pentru a treia oara consecutiv Ultramaratonul Arctic, una dintre cele mai dure curse de pe mapamond. Romanul a incheiat victorios cei 617 kilometri din acest an, cu 57 mai multi decat in 2017. Useriu a trecut linia de sosire la mare distanta de urmatorul concurent si a devenit, astfel, singurul om din lume care a castigat de trei ori consecutiv Ultramaratonul de la Cercul Polar. Ca de fiecare data, Tiberiu Useriu a trecut linia de start tinand in maini steagul Romaniei, care avea de data aceasta pe el si insemnele Centenarului Marii Uniri. Mai mult, organizatorii l-au intampinat pe Tibi in acordurile Imnului National al Romaniei si l-au imbratisat si felicitat. Editia din acest an a ultramaratonului a ...