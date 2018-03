Romica Jurca, dezvaluire inedita. Ce s-a intamplat cu ea dupa ce a gresit prognoza meteo, pe vremea lui Ceausescu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romica Jurca a avut un moment extrem de tensionat pe vremea ceausista, cand a gresit prognoza meteo. Meteorologul, care a fost colega de facultate cu Nicu Ceausescu, a recunoscut ca i s-a intamplat sa greseasca prognoza meteo chiar pe vremea dictatorului Nicolae Ceausescu, find la acea vreme la un pas sa fie foarte aspru penalizata. “Am gresit foarte tare in noiembrie 1989, taman intr-o zi cand tovarasul facea o vizita la nu stiu ce intreprindere din Bucuresti, cred ca la IMGB. Dimineata, era cam innorat, dar era cald. Impreuna cu Constantin Ticu, am dat prognoza pentru ziua in curs, mai spre probabilitate de ploaie, dupa care am plecat acasa. Cand am iesit din metrou, la Obor, nu se vedea magazinul de cat de tare ningea, ...