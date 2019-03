Rompetrol Rafinare va ecologiza terenul poluat de la Vadu, judetul Constanta. Ce spun autoritatile locale

De aproximativ două săptămâni, au fost sesizaţi atât reprezentanţii de la, cât şi cei de la Garda de Mediu, cu privire la situaţia unei poluări în localitatea, judeţul Constanţa, care aparţine de comuna. Este afectată o suprafaţă de câteva hectare, iar ecologizarea va fi făcută de cei de la Rompetrol Rafinare, chiar dacă ei nu sunt poluatorii.Localitatea face parte din cadrul Rezervaţiei, iar potrivit guvernatorului, situaţia este cunoscută, au fost preluate probe şi acţiunea de ecologizare va fi operată de către Rompetrol Rafinare. Conducta ar aparţine de, iar terenul afectat de către poluare este cel din vecinătatea sa, care se află în proprietatea. „Este o poluare istorică. Este un bazin de decantare, din anii 70-80. A fost Garda de Mediu, au fost prelevate probe. Am găsit proprietarul terenului – Petrom”, a declarat Mălin Muşetescu. El a mai spus că odată ce a fost identificat proprietarul, acesta se va ocupa de ecologizare.De asemenea, în cursul zilei de vineri, 29 martie, reprezentanţii celor două societăţi, OMV Petrom şi Rompetrol Rafinare, au fost invitaţi la discuţii cu autorităţile locale din Corbu însă doar cei de la Rompetrol s-au prezentat la discuţiile cu edilul localităţii,. Primarul a fost contactat pentru un punct de vedere oficial, pe care încă nu îl oferiseră până în momentul publicării materialului.De altfel,, consilier local în localitatea Corbu, a fost cel care a descoperit poluarea de la Vadu şi a alertat autorităţile centrale legate de situaţie. A fost prezent şi la întâlnirea de la primărie cu Rompetrol Rafinare. „Cei de la Rompetrol sunt nişte oameni prompţi. Am avut o discuţie cu ei astăzi (n.r. vineri, 29 martie). Cei de la OMV Petrom nu au venit. Rompetrol au dat dovadă de seriozitate maximă. Ei au spus aşa – poluarea nu este de la ei, nu ajunge nicio conductă acolo, dar este în curtea lor şi îşi iau obligaţia să ecologizeze zona. Însă poluarea nu este de la ei, este imposibilă, căci nu au conducte de ţiţei în zonă. Specialiştii vor determina exact de unde a venit poluarea. Am fost plăcut surprins de cum au pus problema. Eu voi pune piciorul în toate pragurile, trebuie să văd zona ecologizată. Dacă voi simţi că cineva îi protejează pe poluatori, mă voi adresa autorităţilor. Am luat probe la sol, iar rezultatele au fost peste limite, mai exact, au găsit nisip în petrol”, a declarat pentru ZIUA de Constanţa Costel IgnatReprezentanții Rompetrol Rafinare au luat act de starea de fapt constatată în zona din vecinatatea Iazului de Decantare Vadu, iar în acest moment se evaluează starea terenului menționat.Monitorizăm întreaga zonă, efectuăm analizele necesare în vederea evaluării situației și reiterăm faptul că Rompetrol Rafinare depune eforturi constante pentru a menține un mediu curat în toate activitățile întreprinse.