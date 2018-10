Rovana Plumb, desemnata ministru interimar al Educației. Iohannis a semnat decretul

Constănţeanca Simona Halep a primit un verdict dur din partea medicilor, în urma problemelor medicale cu care s-a confruntat în ultima perioadă: liderul mondial are hernie de disc! Simona a făcut anunţul pe Facebook. Bună toată lumea, am vrut să vă d ...

Memorialul Renasterii sau pe numele sau complet Memorialul renasterii - Glorie Eterna Eroilor si Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit de unii bucuresteni "teapa" sau "cartoful" din Piata Revolutiei, este in stare deplorabila.

Vicepremierul și ministrul al Dezvoltării Regionale, Paul Stănescu, a declarat marți că demisia este un act unilateral și nu și-o va depune până la următorul Comitet Național Executiv, for care va decide mai departe. Citește mai departe...

Mihaela Borcea nu se mai ascunde! Se pare că femeia de afaceri vrea să-și trăiască și ea iubirea în văzul lumii, așa cum o fac Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Chiar dacă la un momentat voia să fie discretă în ceea ce privește relația ei amoroasă, acum Mihaela Borcea nu-l mai ascunde pe iubitul ei. […] The post Mihaela Borcea nu-și mai „ascunde” iubitul! Ce a făcut după nunta fostului ei soț: „Paradisul meu!” appeared first on Cancan.ro.