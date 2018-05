Rovana Plumb: Domnul președinte mimeaza ca e ingrijorat

ShareTweet Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a reacționat după criticile președintelui Klaus Iohannis referitoare la absorbția fondurilor europene. „Am văzut că domnul președinte Iohannis este preocupat de faptul că PSD nu ar lupta cu fondurile europene. Am văzut că domnul președinte Iohannis a spus că este îngrijorat de faptul că guvernul nu ar fi absorbit suficiente fonduri europene. Domnul președinte Iohannis mimează că este îngrijorat, pentru că dacă într-adevăr ar fi fost îngrijorat, atunci ar fi avut o reacție mult mai dură în anul 2016, când România a avut absorție zero fonduri europene în perioada de mandat al guvernului Iohannis – Cioloș”, a declarat Rovana Plumb, potrivit stiri.tvr.ro „Spre deosebire de domnia sa, noi ne-am luptat. Și din fericire am reușit să transformăm zero barat al guvernului domnului Iohannis în 16% absorbție față de media europeană de 18%”, a adăugat ministrul. ShareTweet