Rovana Plumb ii da o replica DURA presedintelui Klaus Iohannis: ''Sa ne lase...''

Rovana Plumb Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a afirmat marti ca „Guvernul trebuie sa fie lasat sa-si faca treaba". Reactia vine dupa criticile aduse de Klaus Iohannis premierului Dancila. „Pentru mine este chiar de neinteles modul in care dl presedinte a vorbit despre evolutia fondurilor europene in acest an, in primul trimestru, pentru ca in primul trimestru, per total fonduri europene, avem o crestere cu 44% mai mare decat in anul precedent. Nu vreau sa intru intr-o polemica, insa aceste conflicte, aceasta incrancenare politica nu ajuta cu nimic la bunul mers al Romaniei. Cred ca ar fi imperios necesar, ca sa-l citez pe dl presedinte Iohannis, ca Guvernul sa fie lasat sa-si faca tre ...