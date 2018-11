Rovana Plumb il contrazice pe Eugen Teodorovici: „Romania nu a platit din fonduri europene creditele la BERD si BEI”

Accident mortal pe DN2B. Un pieton a fost spulberat de o masina. Ce le-a spus soferul politistilor rutieri Un bărbat a fost accidentat mortal, marţi seară, pe DN2B, la ieşire din oraşul Ianca de un conducător auto, care a susţinut în faţa poliţiştilor că victima i-ar fi ieşit brusc în faţa maşinii, potrivit IPJ Brăila, citat de Agerpres.ro Şoferul, un tânăr de 28 de ani, din Ianca, s ...

O imagine cat o mie de cuvinte. Cum se traverseaza fluviul Dunarea in zona Chiciu, Calarasi. Ce nemultumiri au localnici din zona O imagine postată pe Facebook arată cum se traversează zilele acestea Dunărea în zona Călărași - Chiciu. Mai exact în imagine a fost surprins un localnic care a traversat cu calul și căruța pe jos fluviul. Acesta a profitat de faptul că nivelul Dunării a scăzut foarte mult și a traversat ...

LIVE Liga Campionilor: Meciurile de marti. Surpriza mare la Belgrad Urmariti in direct pe Ziare.com evolutia scorurilor din meciurile programate marti seara, in etapa a 4-a a grupelor Ligii Campionilor.

Un protest unic in Romania: In cele peste 300 de zile, am trecut de la "Nu ne fortati sa plecam!" la "Luati-va mizeriile si plecati!" De mai bine de 310 zile in fata sediului PSD din Sibiu oamenii se strang zilnic si protesteaza in tacere, dupa modelul "picatura chinezeasca", si daca in urma cu un an protestatarii veneau cu valize in amintirea romanilor fortati sa plece in strainatate, acum aceleasi valize transmit Puterii un alt ...

Nimic nu se compara cu ea: Sinead O’Connor nu mai vrea compania oamenilor albi, sunt „dezgustatori” Cântăreaţa irlandeză Sinead O’Connor continuă să şocheze lumea întreagă. După ce a făcut anunţul că a decis să-şi schimb ...

Antonia a lansat o noua piesa: „Matame", o colaborare Erik Frank. Fanii s-au bucurat cand auzit versurile Antonia le-a făcut o surpriză fanilor în această seară, când a lansat single-ul „Matame", o piesă în engleză și spaniolă în colaborare cu Erik Frank. "Surprissse! «Matame» feat. Erik Frank. Enjoy! (n.r.: Surpriză! «Matame» feat. Erik Frank. Bucură-te!)" este mesajul postat de "soția" lui Alex Velea când a dat vestea cea mare pe pagina ei

Atentat care il viza pe președintele Emmanuel Macron. Au fost reținute șase persoane Șase persoane au fost arestate în cadrul unei investigații preliminare privind un potențial atac asupra președintelui Franței Emmanuel Macron, a afirmat o sursă apropiată anchetei, relatează Reuters. Sursa a declarat că serviciile de securitate franceze au arestat marți șase suuspecți care ar fi implicați într-un plan "ambiguu și lipsit de formă" care viza "acțiuni violente"

Selma Blair, una dintre cele mai indragite actrițe de la Hollywood, este grav bolnava. Care sunt ultimele ei dorințe. "Vreau sa…" Selma Blair (46 de ani) și-a anunțat recent fanii că suferă de scleroză multiplă! Celebra actriță de la Hollywood a mărturisit că a fost diagnosticată cu această boală autoimună în urmă cu patru luni, dar că probabil suferă de această afecțiune de 15 ani. Totodată, Selma Blair a dezvăluit și care sunt marile ei dorințe pentu

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2018. Scorpionii incep o noua viață Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2018. Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 7 noiembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 7 noiembrie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Scorpion