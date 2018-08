Rovana Plumb: "Seful statului indeamna romanii sa se lupte intre ei si ameninta premierul sa faca ce i se spune"

Rovana Plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedinta organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, considera ca in Anul Centenarului presedintele Romaniei, cel care ar trebui sa uneasca propunerile valoroase, este mai preocupat de propria campanie electorala. De asemenea, ea a spus ca seful statului indeamna romanii sa se lupte intre ei si ameninta premierul sa faca ce i se spune, adica sa demisioneze. “Din pacate, in Anul Centenar, cel care ar trebui sa uneasca in jurul sau, in jurul unui proiect national, toate propunerile valoroase pentru Romania - presedintele tarii - este mai preocupat de propria campanie electorala. In Anul Centenar, presedintele Romaniei indeamna romanii sa se lupte intre ei. In anul Centenar, presedintele Romaniei ie ...