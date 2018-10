Roxana Ciuhulescu a anuntat despartirea! "L-am tratat ca pe un lord"

Roxana Ciuhulescu a anuntat astazi despartirea de ceva foarte drag ei! Cu doar cateva zile inainte de nunta, vedeta a decis sa isi schimbe autoturismul, asadar il vinde pe cel pe care il are de cativa ani.

Roxana Ciuhulescu are numai cuvinte de lauda la adresa autoturismului de care s-a folosit pana acum. Astazi, vedeta l-a pus in vanzare, cu gandul la o alta masina, mai noua si mai dotata, perfecta pentru familia ei, marita recent.

"De astazi, ne-am despartit. A avut grija de mine, m-a dus in siguranta si mi-a fost credincios pana in ultimul moment. Pentru toate astea, l-am tratat ca pe un lord.

Azi mi-am luat “la revedere”. Pentru oricine are intentia sa-si achizitioneze o astfel de masina, am numai cuvinte de lauda despre ea. Merita toti banii. Care este urmatoarea? Vom vedea", a scris Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu si sotul ei se vor cununa religios duminica, pe 7 octombrie, atunci cand va avea loc si botezul fiului lor, Cezar Ioan.

