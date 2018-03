Roxana Ciuhulescu, dezvaluiri fara perdea: „Sunt foarte buna in pat! Zile intregi pot sa…”

Roxana Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie facuta cu ea in dormitor. Frumoasa vedeta de televiziune era in pat, bagata sub plapuma si dormea.



Comentariul lasat de ea langa aceasta imagine i-a facut pe prietenii virtuali sa izbucneasca in ras.



„Sunt foarte buna in pat. Pot dormi zile intregi. Super weekend sa aveti”, a scris Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu (34 de ani) a parasit trustul care a facut-o vedeta dupa o colaborare de 13 ani. Prezentatoarea ne-a marturisit ca a luat decizia dupa ce sefii PRO TV i-au mutat emisiunea pe un post cu audiente mult mai mici..



Roxana Ciuhulescu, realizatoarea emisiunii “ProMotor”, si-a anuntat in urma cu doua zile demisia de la postul Pro TV. Chiar daca a fost una dintre cele mai dificile decizii din viata sa, blondina intentiona de aproape 18 luni sa faca acest pas.



“Cand prinzi radacini intr-un loc e foarte greu sa pleci si, practic, sa-ti parasesti a doua familie. Au trecut deja doua saptamani de cand m-am despartit de colegii mei si ma simt ca un orfan, insa dorinta de a evolua in ceea ce fac e mult mai mare”, ne-a declarat Roxana.

Nu au tinut cont de parerea ei



Hotararea de a parasi televiziunea a venit odata cu mutarea emisiunii “ProMotor” de pe postul PRO TV pe Sport.ro.



“Odata cu aceasta schimbare am pierdut un public foarte numeros, insa, din pacate, Adrian Sarbu (n.r. - managerul trustului PRO) nu a vrut sa tina cont de parerea mea in acel moment. Nu m-a contactat nimeni de cand am plecat, lucru ce imi intareste decizia si mai mult”, a mai spus Roxana pentru www.libertatea.ro

