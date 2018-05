Roxana Ciuhulescu face lumina in cazul partajului cu fostul sot. “Dar eu am venit cu foarte multi bani”

roxana ciuhulescu

Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a facut declaratii despre ex-partenerul de viata. Aceasta a oferit detalii despre partaj.

In luna iunie a anului trecut, Roxana Ciuhulescu a decis sa puna capat mariajului cu Mihai Ivanescu. Cei doi au impreuna o fiica, Ana Cleopatra.

In luna martie a acestui an, Roxana Ciuhulescu s-a casatorit cu Silviu Bulugioiu, cu care este insarcinata.

Vedeta cu cele mai lungi picioare din showbiz-ul romanesc are acum partajul cu fostul sau sot. Despre aceasta situatie a oferit detalii Roxana Ciuhulescu la emisiunea Star Matinal, de la postul de televiziune Antena Stars.

“Cum am tacut eu, cineva a inceput sa trancaneasca, nu vreau sa ma enervez in perioada asta, nu dau atentie. Mi se pare interesant ca la un an de zile de cand am divortat, s-a apucat sa vorbeasca si sa nascoceasca niste lucruri, pentru ca am inceput partajul, iar asta il deranjeaza foarte tare, ca e vorba de bani.

Dar este dreptul meu si al copilului meu,… instanta o sa decida pentru noi, sunt convinsa ca nu are nicio sansa, pentru ca si daca as fi venit in aceasta casnicie fara nimic, doar cu hainele de pe mine, si atunci dupa 11 ani si jumatate totul se imparte la doi. Dar eu am venit cu foarte multi bani…”, a declarat Roxana Ciuhulescu la Antena Stars.

