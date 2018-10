Roxana Ciuhulescu, mesaj emoționant pentru soțul ei: ”El e cel care m-a facut sa retraiesc senzații și…”

Femeia de serviciu care ii facea pedichiura șefului, primele declarații: ”Da, eu eram” Conducerea Primăriei Târgu-Jiu a cerut o notă explicativă șefului Direcției Publice de Patrimoniu, după ce în presa locală a apărut o fotografie în care o femeie de serviciu pare că îi face pedichiura la birou. Citește mai departe...

Timmermans intra in cursa pentru a deveni urmatorul presedinte al Comisiei Europene Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, si-a anuntat oficial candidatura pentru functia de presedinte al executivului european, detinuta acum de Jean-Claude Juncker.

Șeful Interpol Costa Rica explica momentul reținerii Elenei Udrea Șeful Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a explicat, într-un interviu exclusiv acordat Antena 3, că instituția a acționat la ordinul unui judecător din Costa Rica, iar momentul arestării Alinei Bica și Elena Udrea a fost ales ca unul strategic. El a precizat că Interpol lucrează la fiecare caz ...

Un cuplu cunoscut din showbiz, fotografiat intr-un moment intim pe strada! I-a pus mana pe fund și… Deea și Dinu Maxer au ajuns din nou la altar! De această dată însă… pentru cea de-a doua nuntă! Cei doi au făcut un adevărat tur de forță pe ultima sută de metri a pregătirilor, iar pozele care au intrat în posesia CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, sunt dovada clară că […] The post Un cuplu cunoscut din showbiz, fotografiat într-un moment intim pe stradă! I-a pus mâna pe fund și… appeared first on Cancan.ro.

Cercetatorii olteni au revoluționat medicina! Au inventat proteza de cot de tip balama și… Cercetarea universitară craioveană a fost premiată, din nou, la cel mai recent târg de profil, desfășurat în Macedonia. (Scapa de grija banilor, iti platim 5.000$ lunar!) Astfel, Universitatea din Craiova şi Universitatea de Medicină şi Farmacie au primit cinci medalii: patru de aur şi una de argint. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă toate […] The post Cercetătorii olteni au revoluționat medicina! Au inventat proteza de cot de tip balama și… appeared first on Cancan.ro.

Ce a pațit in inchisoare unul dintre cei mai puternici milionari din Romania Aflat în spatele gratiilor, acolo unde ispășește o pedeapsă de 10 ani de închisoare, Sorin Ovidiu Vîntu, unul dintre cei mai puternici milionari din România, a fost pus într-o situație mai puțin obișnuită. (Super oferta de angajare) După ce Comisia de disciplină a Penitenciarului Rahova i-a aplicat o sancțiune drastică, controversatul om de afaceri s-a plâns în fața instanței […] The post Ce a pățit în închisoare unul dintre cei mai puternici milionari din România appeared first on Cancan.ro.

Ex-logodnica lui Catalin Cazacu s-a intors la milionarul italian… Prețul impacarii: 10.000 €! După ce, în urmă cu câteva săptămâni, milionarul italian al Annei Roman a fost prins pe picior greșit (DETALII AICI), acum, Christian pare în stare de orice pentru a o împăca pe focoasa româncă, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră, detalii picante legate de împăcare. (Super oferta de […] The post Ex-logodnica lui Cătălin Cazacu s-a întors la milionarul italian… Prețul împăcării: 10.000 €! appeared first on Cancan.ro.

Seful Interpol Costa Rica: Alina Bica a venit in audienta acum 4 luni. Cu Elena Udrea nu am avut niciun contact Şeful Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a declarat că fosta şefă DIICOT Alina Bica a mers în audienţă la el cu 4 luni înainte de reţinere, precizând că, pe de altă parte, nu a avut niciun fel de contact cu Elena Udrea.

Filmari in premiera cu arestarea romanului banuit ca a asasinat-o pe jurnalista bulgara! Polițisti sub acoperire l-au gasit pe faleza Dunarii și… Cazul Victoriei Marinova, jurnalista bulgară de investigații care a fost ucisă cu bestialitate, sâmbătă, în orașul Ruse, a pus pe jar autoritățile din țara vecină. (Super oferta de angajare) La scurt timp după ce cadavrul tinerei a fost descoperit, un cetățean român a fost reținut pe faleza Dunării de către polițiști sub acoperire. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă […] The post Filmări în premieră cu arestarea românului bănuit că a asasinat-o pe jurnalista bulgară! Polițisti sub acoperire l-au găsit pe faleza Dunării și… appeared first on Cancan.ro.