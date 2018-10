Roxana, copila din Vaslui care mergea flamanda la scoala, ajutata de un profesor marinimos din Iasi

Silviu Gurlui si Roxana Pruteanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cazul Roxanei, eleva de 9 ani din Vaslui care mergea flamanda la scoala a ajuns in atentia unui cunoscut profesor iesean. Conf. univ. dr. Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) a pornit o mica campanie umanitara, fiind ajutat si de alte persoane generoase care au trimis pachete cu diverse produse alimentare si nealimentare. Acestea vor fi livrate personal vineri de catre profesorul Gurlui. Citeste si: Roxana, fetita care viseaza sa devina medic si merge flamanda la scoala: «Mie mi-ar placea un piure cu carne, o salata. Cam atat» Copila a ajuns in atentia publicului dupa ce i-a fost luat un interviu in care a marturi ...