Roxana Dobre a fugit iar de acasa! Ce s-a intamplat intre ea si Florin Salam si unde se afla acum manelistul

La scurt timp dupa ce a adus pe lume cel de-al treilea copil, Roxana Dobre a plecat din casa lui Florin Salam.



Nu este pentru prima data cand iubita manelistului pleaca de acasa, Roxana a fugit din caminul conjugal si in urma cu doua luni, dar, insarcinata fiind, s-a decis sa se intoarca.



La acel moment se spunea ca bruneta a fugit cu fostul iubit, ca ar fi insarcinata cu el si ca ar fi furat o suma mare de bani din casa lui Salam. Roxana a infirmat zvonurile in momentul in care s-a intors casa.



In urma cu o saptamana au aparut in presa imagini cu Florin Salam, in camera de hotel, cu o alta domnisoara.



Conform spynews.ro, Florin Salam ar fi plecat din tara in acest moment.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.