Roxana, mesaj de dragoste pentru Andy, imediat dupa plecarea lui de la "Puterea dragostei"! Va reusi sau nu tanara sa mearga mai departe fara iubirea lui Andy? Iata ce anume i-a transmis celui pe care inca il iubeste!

In ciuda greselilor facute fata de Andy in cadrul competitiei, Roxana continua sa il iubeasca si sa sufere enorm din cauza despartirii lor.

Roxana si Andy s-au indragostit in cadrul emisiunii "Puterea dragostei", in urma cu trei luni si au trait momente inedite, insa lantul de iubire care parea destul de puternic, a ajuns sa se rupa, dupa ce intre cei doi au intervenit o serie de probleme si rasturnari de situatie, care au au atras si multe crize de gelozie. Si apoi totul culminand cu despartirea lor.

Momentul care a dus la destramarea definitiva a celor doi a fost intr-o seara de Gala, cand tanarul grec, despre care se speculase ca s-ar fi indragostit de Roxana a fost adus in emisiune pentru a vorbi despre relatia lor. Dupa ce a fost acuzata ca nu l-ar fi iubit pe Andy, Roxana a spus care este motivul pentru care l-a sarutat pe grecul Alexander. Aceasta a explicat in mediul online ca a recurs la acest gest in Gala, deoarece s-a simtit extrem de jignita de Andy si si-a dorit enorm sa il pedepseasca, facandu-l sa sufere din gelozie.

Reversul medaliei nu a intarziat sa apara, iar Andy a luat hotararea implacabila de a pune capat definitiv relatiei lor, fara sa mai priveasca in urma.

In cea mai recenta Gala "Puterea dragostei", Andy a parasit competitia, dupa ce le-a cerut colegilor lui sa il voteze pentru a pleca acasa, la Braila, unde il astepta mama sa, care este bolnava.

De curand, Roxana i-a transmis un mesaj lui Andy, caruia deja ii duce enorm dorul si face mari eforturi pentru face fata situatiei dificile.

"Te iubesc nu doar pentru ceea ce esti,ci si pentru ceea ce eram eu cand eram In preajma ta!", a scris Roxana pe contu ei de socializare.

