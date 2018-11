Roxana Vancea, dezvaluiri din culisele Exatlon-ului! Il ataca dur pe Alin Andronic: “Cand s-au inchis camerele…“

Roxana Vancea a fost prezenta in emisiunea FanArena si a facut dezvaluiri din culisele Exatlon-ului. Faimoasa a marturisit ca exista o ”frustrare comuna” in competitia Exatlon, aceea ca Faimosii cred ca Razboinicii sunt favorizati, si invers, acest lucru neexistand in emisiune.

Vedeta a mai vorbit despre Alin Andronic, care se isi schimba comportamentul in momentul cand se inchideau camerele de filmat. ”Alin mai avea rautati. Pe camere era un ”sfant”, dar mai avea rautati. Cand s-au inchis camerele, a venit la noi sa ne spuna ca nu a vrut sa spuna asa. Razboinicii aveau o foarte mare frustrare pe Monica Rosu, ca tot timpul i se spunea tot palmaresul ei. Si ei aveau impresia ca Faimosii ar fi fost favorizati. Pe de alta parte, noi credeam ca Razboinicii sunt favorizati”, a spus Roxana Vancea.

Fosta Faimoasa a dezvaluit motivul pentru care a parasit Exatlon

Roxana Vancea a decis sa abandoneze competitia Exatlon, iar aceasta hotarare a venit la scurt timp dupa venirea lui Giani Kirita, ca antrenor al Faimosilor. Bruneta a dezvaluit motivul pentru care a parasit show-ul, declansandu-se un scandal monstru intre fosta Faimoasa si mama lui Giani.

„Am decis sa ma retrag pentru ca emisiunea mergea intr-o directie gresita. Totul mergea spre mahala, bagat mana-n gat, agresat femei. Eu promovez sportul, nu altceva. Eu am incercat sa discut cu el, insa nu am avut cu cine. De cand a venit el s-a transformat totul. Tot timpul urla, erau tipete, sa aducem puncte. Toti erau cu capul in jos, zici ca ne certa domnul diriginte. Am zis ca ne distram, ca mergem la jocuri fara presiune. Eu nu m-am certat cu el pentru mine, eu m-am certat cu el pentru echipa. El trebuia sa-si castige respectul, nu sa se impuna.

Motivul pentru care eu sunt acum, aici, este ca nu am vrut sa ma mahalagesc la TV cu fiul dumneavoastra. El urla tot timpul, eu nu puteam sa vorbesc. El nu a venit sa ne intrebe pe noi, inainte de meci, care jucam„, a spus Roxana Vancea.

La randul ei, mama fostului fotbalist i-a luat apararea fiului ei si i-a reprosat Roxanei ca s-a dus la Exatlon sa se “mahalageasca”.

„Giani a spus sa nu te hlizesti dupa ce pierzi. Voi nu ati fost o echipa de la inceput. Erau numai bisericute. Esti foarte vulcanica si daca Giani nu te lasa sa joci, tu faceai urat. Nu ai vrut tu sa vorbesti cu el. El a venit acolo sa va ajute, Ionut a mers intr-o echipa care castiga. Te-ai mahalagit oricum”, a declarat mama lui Giani Kirita.

