Rubgy: U Cluj, infrangere categorica in fata Stelei. Galerie FOTO

U Cluj CSA Steaua Bucuresti 7

Echipa de rugby a Universitatii Cluj a pierdut, in mod categoric, cu scorul de 6-45, pertida disputata in cursul zilei de sambata, pe Stadionul ''Iuliu Hatieganu'' din Cluj , in fata CSA Steaua Bucuresti, in etapa a 10-a a SuperLigii CEC Bank.



''Militarii'', care au luat si punctul bonus ofensiv, au marcat nu mai putin de sapte eseuri, dintre care cinci transformate, gazdele punctand dintr-un dropgol si fructificarea unei lovituri de penalitate.



Vineri, CSM Bucuresti a trecut, in deplasare, de campioana Timisoara Saracens, cu scorul de 11-6, iar Dinamo a castigat cu 5-0 la masa verde cu CS Poli Iasi, echipa moldoveana retragandu-se din competitie, arata agerpres.ro



In urma acestor rezultate, CSA Steaua isi consolideaza pozitia de lider in clasament, cu 39 de puncte, neinvinsa in actuala editie, CSM Bucuresti a trecut pe locul secund, cu 31 de puncte, pe pozitia a treia fiind CSM Stiinta Baia Mare, cu 25 de puncte.

