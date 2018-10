Ruby este insarcinata? Bruneta a aparut cu o burtica suspecta

Ruby este una dintre cele mai sexy artiste de la noi, iar bruneta stie cum sa surprinda prin cele mai nonconformiste tinute, insa de curand, din cauza ultimei aparitii, a intrat sub lupa fanilor.

Ruby are mereu o silueta ca trasa prin inel, cu forme ce ar innebuni orice barbat. Recent, bruneta a imbracat o salopeta foarte stramta, cu model animal print, iar un detaliu le-a atras fanilor atentia.

"Daca e sau nu gravida, ce importanta are? Ii sta bestial si atat! Asta mica e gravida? Arati foarte bine Ruby, nota 100 din 10", i-au scris fanii, pe Instagram. Cantareata nu a raspuns niciunui comentariu, iar pentru moment nu a oferit vreun indiciu clar potrivit caruia un bebelus ar fi pe drum. Cine stie, poate Ruby este urmatoarea mamica sexy din showbiz sau poate doar a acumulat cateva kilograme in plus.

Ruby, pe numele ei real, Ana Claudia Grigore, are 29 de ani si este din Mangalia. Artista a cunoscut un real succes dupa lansarea melodiei "Stinge lumina". Ruby este una dintre cele mai indragite si cele mai hot cantarete de la noi si are aproape un milion de urmaritori pe Instagram.

