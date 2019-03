Ruby si-a facut operatii estetice in secret, dar acum regreta amarnic: „De proasta mi-am pus implanturi”

Ruby, una dintre cele mai iubite artiste de la noi a dat cartile pe fata. Fara nicio retinere, vedea a vorbit despre cele 2 interventii chirurgicale pe care si le-a facut. Mai mult, cantareata a povestit si despre faptul ca acum are probleme de sanatate, din cauza implanturilor cu silicon.

Pentru viva.ro, Ruby a povestit ca si-a pus implanturi cu silicon la o varsta frageda de numai 18 ani, dar ca ulterior si-a dat seama ca bustul ei este prea mare, asa ca si-a micsorat din nou sanii. Ruby regreta foarte mult acest lucru si spune ca nu a respectat ceea ce i-a zis medicul estetician si a urcat pe scena la numai 2 zile de la interventia chirurgicala.

„Nu este om pe care sa-l placa toata lumea. Imi e efectiv rusine sa vorbesc despre asta. De proasta mi-am pus implanturi. Nu recomand fetelor sa faca ce am facut eu. E atat de complicat… si pleaca din liceu. Eu aveam sanii foarte mari” a povestit Ruby, pentru viva.ro.

Dupa ce si-a dat seama ca bustul ei este prea mare, Ruby a apelat la o alta interventit chirurgicala estetica si a decis sa-si micsoreze bustul.

„Mi se parea prea mult pentru mine la momentul acela si am facut o reductie. Am facut treaba asta dupa ce am terminat liceul. Dupa ceva ani am vazut ca la moda erau sanii cum ii aveam in liceu. Si am ce?! Eu nu sunt la moda?! Si mi-am facut implanturi de silicon. Nu-mi plac sanii mei in momentul acesta. Ar trebui sa-mi scot implanturile. Nu am atat timp cat sa-mi permit sa stau la pat. Am complicat si eu lucrurile ca a doua zi eram pe scena. Sanul stang nu e de iesit in oras… Trebuia sa-mi fac lucrul acesta de multa vreme”, a declarat Ruby pentru sursa citata.

