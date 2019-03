Ruby vede Bucurestiul de la inaltime! Si-a luat apartament pe 3 etaje, intr-un bloc de pe malul Lacului Plumbuita

Cand “Stinge lumina”, Ruby o face pe trei etaje odata! Vedeta si-a achizitionat o locuinta comparabila cu o vila, aflata in “varful” unui ansamblu imobiliar situat pe malul Lacului Plumbuita din Colentina.

Apartamentul ei acopera etajele 15, 16 si 17 si ii ofera o panorama unica a Bucurestiului.

Chinurile indurate la ”Asia Express” au fost cu folos pentru Ruby. Cu banii castigati in India si ce mai avea pus deoparte, cantareata si-a luat nu un duplex, ci un triplex la marginea Capitalei!

Inedit ca structura in zona constructiilor de locuinte din Romania, apartamentul intins pe 3 etaje, pe care Ruby si l-a cumparat dupa multi ani de stat cu chirie, are balcoane inchise, iar la ultimul etaj e prevazut cu o terasa foarte mare, de unde se vede tot Bucurestiul.

Conform datelor de pe site-ului dezvoltatorului, circa 160.000 de euro fara TVA a dat Ruby pe triplex, bani stransi in 10 ani de muzica si participari la reality-show-uri pline de chinuri si de provocari.

”Este un loc asa cum l-am visat, il fac sa arate ca o casa de vis, caci este casa mea”, ne-a spus artista, mandra de noul ei apartament, pentru care a ales finisaje de lux, o oglinda imensa amplasata pe tavanul dormitorului si un jacuzzi, care inca nu a fost livrat si montat.

In noua locuinta, Ruby, pe numele sau real Ana Claudia Grigore, nu va sta doar cu iubitul si cu animalele lor de companie – caini si mai multe pisici -, ci si cu bunica ei de la Medgidia, cea care a crescut-o si pe care cantareata vrea acum s-o aduca la Bucuresti, ca s-o poata ingriji cum trebuie.

