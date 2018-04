Rugaciunea aceasta sa o spui azi, neaparat! Rugaciunea din Sfanta si Marea joi! Are putere mare, in ziua cand Hristos a instituit Sfanta Impartasanie, S-a rugat pentru noi cu rugaciunea cea mai presus de fire si a fost vandut de ucenicul Sau!

Rugaciunea aceasta sa o spui maine, neaparat! Rugaciunea din Sfanta si Marea joi! Are putere mare, in ziua cand Hristos a instituit Sfanta Impartasanie, S-a rugat pentru noi cu rugaciunea cea mai presus de fire si a fost vandut de ucenicul Sau! Cutremura-te, suflete…

Rugaciunea zilei de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule si Cuvantul lui Dumnezeu Tatal, Care in ziua de astazi ai luat Cina cea de pe urma, cu ucenicii Tai, si cu mare umilinta ai spalat picioarele lor si ale ucenicului care Te-a vandut! Apoi, luand paine si vin in mainile Tale Cele Sfinte si binecuvantandu-le cu puterea Ta cea Dumnezeiasca, le-ai facut insusi Trupul si Sangele Tau, cu care i-ai impartasit zicand: „Luati, mancati si beti, ca acestea sunt Trupul si Sangele Meu, pentru ca sa se ierte pacatele voastre”. Cela ce tot in ziua aceasta Te-ai inaltat la cer si ai sezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatalui Tau, sa imparatesti impreuna cu El in veci, ca Unul-Nascut Fiul Sau preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugaciunile ucenicilor Tai, iarta pacatele noastre, ale tuturor, ale celor vii si ale celor raposati.

Da-mi, Doamne, lacrimi fierbinti, ca sa-mi plang pacatele. Darul Tau cel curatitor, care a spalat picioarele ucenicilor Tai, sa spele si sa curateasca inima si sufletul meu, ca asa, cu vrednicie, cu curatie si cu umilinta sa ma impartasesc cu Sfintele Tale Taine, acum si in timpul mortii mele, iar in ora despartirii mele, cu bucurie sa se suie sufletul meu la Tine, fara de nicio frica, intrebare sau impiedicare sa trec vamile vazduhului, intrand in marirea Ta cea cereasca. Ajuta-mi, Doamne, ca sa Te maresc in veci, sa ma inchin Numelui Tau Celui Sfant. Amin.

Sinaxar in Sfanta si Marea zi Joi

In Sfanta si Marea Joi, dumnezeiestii Parinti, care au randuit pe toate bine, urmand predaniilor dumnezeiestilor Apostoli si Sfintelor Evanghelii, ne-au predat sa praznuim patru lucruri: sfanta spalare a picioarelor, Cina cea de taina, adica predarea infricosatelor Taine, rugaciunea cea mai presus de fire si vanzarea Domnului.

Pastile evreiesc avea sa se serbeze Vineri; era deci potrivit ca adevarul sa urmeze preinchipuirii, adica atunci sa se jertfeasca Pastile nostru, Hristos. Dupa cum spun dumnezeiestii Parinti, Domnul a luat-o inainte si a sarbatorit Pastile iudaic impreuna cu ucenicii Sai Joi seara. In adevar la evrei se socoteste o singura zi si seara de Joi si toata Vinerea. Dupa cum au spus unii, Domnul a sarbatorit atunci impreuna cu ucenicii Lui Pastile Legii Vechi. Unul din cei care sustin aceasta este si dumnezeiescul Hrisostom.

Ucenicii au stat mai intai in picioare incinsi la brau, incaltati, cu toiegele in mana, gata de drum; si au indeplinit si toate celelalte porunci ale Legii, pentru ca nu cumva Domnul sa para ca este un calcator de lege. Zevedeu a pregatit tot ce trebuia pentru sarbatorirea Pastelui. Marele Atanasie spune, desi altii sunt de alta parere, ca Zevedeu era acela care ducea ulciorul cu apa. in urma, aratand ucenicilor Sai cele mai inalte porunci, a predat in foisor, pe cand se lasa noaptea, taina Pastelui nostru. «Iar daca s-a facut seara, Iisus S-a asezat la masa cu cei doisprezece ucenici».

Vedeti deci ca acesta nu era Pastile iudaic, caci era cina, paine, bautura si sta jos la masa si toate mancarurile erau pregatite la foc? Inainte de a incepe cina, asa spune dumnezeiescul Hrisostom, «s-a sculat de la cina si-a dezbracat haina cea de deasupra si a turnat apa in vasul de spalat». Si El singur a spalat picioarele tuturor. Prin aceasta a vrut sa-l faca pe Iuda sa se rusineze, iar celorlalti sa le aduca aminte sa nu umble dupa intaietati. Dupa ce le-a spalat picioarele, ii indemna la aceasta zicand: «Cel care vrea sa fie intaiul sa fie in urma tuturor», dandu-se El Insusi pilda. Se pare ca Hristos a spalat picioarele lui Iuda inaintea celorlalti Apostoli. In urma tuturor a venit si la Petru.

Acesta, avand mai multa dragoste de Hristos, nu L-a lasat sa-i spele picioarele; dar in urma ii ingaduie sa-i spele nu numai picioarele, ci si mainile si capul. Asadar dupa ce le-a spalat picioarele, aratand prin smerenia Sa o inaltime sufleteasca neobisnuita, S-a imbracat din nou cu haina Sa. S-a asezat la masa si-i sfatuieste pe ucenici sa se iubeasca unii pe altii si sa nu umble dupa intaietati. La sfarsitul mesei aminteste si despre vanzare. Iisus ii spune incet numai lui loan: «Acela este caruia Eu intingand painea i-o voi da». Mantuitorul i-a spus in soapta lui Ioan, caci daca ar fi aflat Petru, ca unul ce era mai inflacarat decat toti ceilalti, ar fi ucis pe Iuda. Iar Matei spune: «Cel ce a intins mana odata cu mine in blid». Si asa s-a intamplat. Dupa putin timp, luand painea a zis: «Luati, mancati»; Ia fel si paharul, zicand: «Beti din acesta toti, acesta este sangele Meu al Legii celei Noi. Aceasta s-o faceti intru pomenirea Mea».

Cu toate ca a facut acestea, totusi a mancat si a baut cu ei. Observam ca Domnul numeste trupul Lui paine, si nu azima. Sa se rusineze cei care folosesc azima la sfanta jertfa. Dupa cina a intrat Satana in Iuda; mai inainte il incercase numai, dar acum s-a salasluit de tot in el. Si dumnezeiasca Scriptura spune ca s-a dus si s-a tocmit cu arhiereii sa-L vanda pe treizeci de arginti.

La sfarsitul cinei S-a dus cu ucenicii in Muntele Maslinilor, intr-un loc numit Ghetsimani. Printre multe altele Iisus le-a spus: «Voi cu toti va veti sminti in noaptea aceasta». Petru a zis: «Daca se vor sminti cu totii, eu nu ma voi lepada de tine!». Era intuneric, adica in puterea noptii. Si Hristos i-a raspuns lui Petru: «inainte de a canta cocosul a doua oara, te vei lepada de Mine de trei ori!». In adevar, cocosul, ca sa dea de stire, nu canta numai o data, ci de doua si de trei ori. S-a si intamplat asta, caci Dumnezeu vadind slabiciunea firii omenesti, Petru a fost cuprins de o frica nemasurata.

Pentru aceasta Domnul i-a incredintat lui Petru lumea, ca sa fie iertator cu cei pacatosi o data ce el, insusi, a cunoscut cat de usor este plecata firea omeneasca spre pacat, intreita lepadare a Iui Petru inchipuieste pacatul tuturor oamenilor inaintea lui Dumnezeu. Prima lepadare infatiseaza porunca pe care a calcat-o Adam; a doua, calcarea Legii scrise; iar a treia, insasi intruparea Cuvantului. Mantuitorul a iertat lepadarile lui Petru, mai tarziu, prin intreita lui pocainta, prin intreita intrebare ce i-a pus: «Petre, Ma iubesti?».

In cele din urma, Hristos ca om, spune ucenicilor: «intristat este sufletul Meu pana la moarte!». S-a departat apoi de ei la o mica distanta si S-a rugat, zicand de trei ori: «Parinte, daca este cu putinta, sa treaca paharul acesta de la Mine; dar nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Faca-se voia Ta!». A spus aceste cuvinte ca om, iar pe de alta parte ca sa insele pe diavol, pentru ca diavolul sa-L socoteasca numai om, teman-du-se ca nu cumva prin moartea pe Cruce sa zadarniceasca taina. Cand S-a intors la ucenicii Sai, i-a gasit cufundati in somn. indreptandu-se catre Petru, i-a spus asa: «Nici un ceas n-ati putut sa privegheati impreuna cu Mine?», ceea ce inseamna cu alte cuvinte: «Dormi si tu impreuna cu ceilalti, tu, care ai spus ca ai sa lupti pentru Mine pana la moarte?». Trecand apoi dincolo de paraul Cedrilor, unde era o gradina, s-a asezat acolo impreuna cu ucenicii Lui.

Domnul obisnuia sa vina adeseori aici. De aceea Iuda cunostea locul. Iuda luand cativa soldati din cohorta, urmat de multime, a venit la Iisus. Ca semn de recunoastere le-a dat sarutarea. Iuda a dat acest semn pentru ca de multe ori cand iudeii incercau sa-L prinda, El pleca nevazut din mijlocul lor. Dar acum Iisus mai intai a mers la ei si le-a spus: «Pe cine cautati?». Si nu-L recunosteau, desi nu-i impiedica noaptea, pentru ca Scriptura spune ca erau luminati si aveau faclii aprinse. De frica au cazut la pamant si s-au dat inapoi. Ei s-au apropiat din nou si Hristos iar i-a intrebat. Iuda L-a sarutat, dar Iisus i-a zis: «Prietene, pentru ce ai venit?». Cu alte cuvinte, i-a zis: «Potrivita vreme este pentru ceea ce ai venit». Apoi spune din nou: «Ca la un talhar ati venit sa Ma prindeti cu sabii si cu bete».

Toate acestea s-au petrecut noaptea, ca sa nu se faca rascoala in popor. Atunci inflacaratul Petru si-a scos cutitul – si aveau la ei cutite, caci erau dupa cina – a lovit pe Malh, sluga arhiereului, si i-a taiat urechea dreapta. Taierea urechii drepte a slugii arhiereului lasa sa se inteleaga ca arhiereul nu asculta de lege si nici nu invata bine legea. Hristos il rusineaza pe Petru, spunandu-i ca nu sta bine ca un barbat duhovnicesc sa foloseasca cutitul, si vindeca urechea lui Malh. Prinzandu-L deci pe Iisus L-au dus legat la curtea arhiereului Ana, care era socrul Iui Caiafa. Acolo erau adunati toti cei care cugetau impotriva lui Hristos, farisei si carturari. Aici a avut loc convorbirea dintre Petru si servitoare, precum si lepadarea lui Petru. Intre timp, trecand noaptea, cocosul a cantat a treia oara. Petru si-a adus aminte si a plans cu amar. La ivirea zorilor L-au dus pe Hristos de la Ana la arhiereul Caiafa.

Aici a fost scuipat in fata si au fost trimisi martori mincinosi. Cand s-a luminat bine de ziua, Caiafa L-a trimis la Pilat. Iar cei care L-au adus, spune Scriptura, «n-au intrat in pretoriu ca sa nu se spurce, ci sa poata manca Pastile». Rezulta deci ca arhiereii si fariseii au savarsit atunci o incalcare a Legii, dupa cum spune dumnezeiescul Hrisostom, mutand Pastile, caci ei trebuiau sa manance Pastile in noaptea aceea; l-au amanat insa pentru a ucide pe Hristos. Hristos a aratat inainte de Cina cea de taina ca atunci trebuia sa manance Pastile. El a mancat Pastile Legii noaptea, si apoi a facut cunoscut Pastile cel desavarsit. Si in adevar, dupa cum s-a spus, trebuia ca adevarul sa vina dupa preinchipuirea Legii. Ioan spune ca toate acestea s-au intamplat Joi si Joi noaptea inainte ca ei sa praznuiasca Pastile. Pentru aceasta si noi tot Joi praznuim si facem pomenire de acele fapte infricosatoare si cu neputinta de rostit prin cuvinte.

Cu nespusa Ta milostivire, Hristoase Dumnezeule, miluieste-ne pe noi. Amin.

