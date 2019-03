Rugaciunea pe care Arsenie Boca o spunea in fiecare sambata dimineata. Rosteste-o astazi cu credinta

Arsenie Boca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintele rostea in fiecare sambata dimineata aceasta rugaciune: Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-ma ca astazi, in toata ziua, sa am grija sa ma lepad de mine insumi, ca nu cumva, tinand la mine, sa Te pierd pe Tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-mi ca rugaciunea preasfantului Tau nume sa-mi lucreze in minte mai mult decat fulgerul pe cer, ca nici umbra gandurilor rele sa nu ma intunece, caci iata, pacatuiesc in tot ceasul. Doamne, cela ce vii in taina intre oameni, ai mila de noi, ca umblam impiedicandu-ne prin intuneric. Greutatile au pus tina pe ochii mintii noastre. Uitarea s-a intarit in noi ca un zid, impietrind inimile noastre si toate impreuna au facut lucrarea in care Te tinem fara cercetare, ...