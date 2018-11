Rugaciunea "Tatal Nostru" va fi modificata! Se schimba un fragment de baza

rugaciune tatal nostru modificata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii Conferintei episcopale italiene au anuntat, joi, ca textul rugaciunii "Tatal Nostru" va fi modificat, noua versiune a acesteia urmand sa fie supusa aprobarii Sfantului Scaun, informeaza ANSA. Modificarea vizeaza doar un fragment de fraza, mai precis "nu ne duce pe noi in ispita", care va deveni "nu ne abandona/ nu ne lasa sa cadem in ispita". Citeste si: Mii de romani isi serbeaza maine onomastica. Sarbatoare mare pe 16 noiembrie Noua versiune a cartii liturgice folosite in serviciile religioase de Biserica Catolica, Missale Romanum, contine modificari si pentru alte rugaciuni si trebuie aprobata de Vatican. Conferinta episcopala i ...