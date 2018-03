Rugaciunile au fost ascultate! Daniel Ionascu este in afara ORICARUI PERICOL! Diagnosticul pus de medicul care l-a operat: „Este vorba despre…”

Daniel Ionascu a fost implicat intr-un accident rutier si a fost transportat, de urgenta, la spital. Medicul care l-a operat pe avocat a marturisit ca acesta e in afara oricarui pericol.

„Domnul avocat Ionascu este pacientul meu. Am primit permisiunea dansului. Intr-adevar, a fost victima unui accident grav de circulatie. E distrusa in totalitate. Din fericire, dansul este un om norocos. Toata gravitatea accidentului, e in afara oricarui pericol. E vorba de un traumatism sever. Mai prezinta o multime de plagi superficiale la nivelul antreratului si mainii”, a spus prof. dr. Ioan Lascar.

Detasamentul de Pompieri Bolntin Deal a publicat si cateva imagini cu masina in care se afla Daniel Ionascu.

Conform Politiei, accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 3.00, iar vinovat este soferul celeilalte masini. Acesta, din cauza vitezei si a conditiilor meteo, a pierdut controlul volanului si a intrat in partea spate a altui autoturism, condus de Daniel Ionascu.

„In urma impactului a rezultat ranirea usoara a avocatului Ionascu Daniel Dumitru, care a fost transportat la spital, pentru primirea de ingrijiri medicale”, se arata in raportul Politiei.

Citeste si: Prietena cea mai buna a lui Daniel Ionascu, Camelia Mitoseru, a vorbit cu iubita avocatului. Barbatul a suferit un accident rutier, marti (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Daniel Ionascu a suferit mai multe leziuni la cap, dar si la antebrat. El a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala. Avocatul vedetelor nu a iesit inca din operatie.

Ana, iubita lui Daniel Ionascu, este in stare de soc. Ea i-a spus Camieliei Mitoseru ca se roaga la Dumnezeu ca avocatul sa iasa cu bine din operatie. Tanara este extrem de afectata si spera ca iubitul ei va trece cu bine peste acest impas, potrivit Spynews.ro.

