Rugbystii de la LPS Nicolae Rotaru“ Constanta, campionii Romaniei la categoria Under-15! (video)

CSO Pantelimon a început jocul în forţă, deschizând scorul, dar, încet-încet, am echilibrat partida, am egalat, iar apoi ne-am impus jocul şi am câştigat. După evoluţia şi rezultatele obţinute în finală şi în timpul campionatului, titlul nostru e pe deplin meritat. Fără discuţie. Toţi oamenii de rugby prezenţi la finală au fost de acord cu aceasta. Au spus că partida pentru aur a depăşit din punct de vedere calitativ nivelul Under-15, aducând mai degrabă cu o partidă Under-17. Pe parcursul stagiunii, am înregistrat un singur egal, 3-3 cu CSO Pantelimon în primul meci al sezonului, în rest numai victorii. Este adevărat, la unul dintre succese, 17-6 cu Steaua în deplasare, ni s-a dat meci pierdut cu 0-5 din pricina unui viciu procedural. Apoi însă, după acest meci, s-a schimbat regulamentul şi ni s-a dat dreptate. În tot campionatul, adversarii ne-au marcat doar două eseuri, a declarat Nicolae Radu Mocanu.