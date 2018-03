Rujeola mai face inca o victima! Un bebelus in varsta de doar 6 luni a pierdut lupta cu boala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rujeola mai face inca o victima la Iasi. Un bebelus in varsta de doar 6 luni a murit ieri. Acesta fusese transportat de urgena din judetul Bacau si internat in Iasi, prezentand insuficienta respiratorie. In ciuda eforturilor medicilor, viata lui nu a mai putut fi salvata. Se fac eforturi pentru a opri raspandirea acestei boli! Ce masuri iau medicii in spitalele din Iasi Cazurile de rujeola reprezinta in continuare o problema la nivelul judetului Iasi • Medicii de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" si-au luat masuri suplimentare de precautie pentru a impiedica o epidemie • Care este situatia la momentul actual in judetul Iasi si care este cea mai buna solutie pentru a ii proteja pe copii de aceas ...