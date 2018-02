Rujeola mai face o victima in Iasi! Un bebelus in varsta de doar 10 luni a pierdut lupta cu boala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Copilul in varsta de doar 10 luni, care a fost transportat in cursul saptamanii trecute de la Bacau, avand suspiciunea de infectare cu rujeola, a murit in urma cu putin timp in urma. Bebelusul era intr-o stare grava, suferind de o forma grava de rujeola. In momentul in care a fost transportat la Spitalul de Boli Infectioase ''Sfanta Parascheva'' Iasi, acesta prezenta insuficienta respiratorie. Medicii l-au intubat imediat, iar in ciuda eforturilor facute, acesta nu a mai putut fi salvat. Dumnezeu sa-l odihneasca! Reapar cazuri grave de rujeola, la Iasi! Un copil in varsta de zece luni a ajuns in stare grava la spital! Situatia este alarmanta Medicii trag un semnal de alarma In ultima perioada, la n ...