Rulota din Piata Victoriei, ridicata de Politie „noaptea ca hotii”

La ascunderea intunericului, Politia locala a Capitalei aflata in subordinea primarului general Gabriela Firea a ridicat rulota amplasata pe 10 august in Piata Victoriei, inainte de mitingul diasporei.

Viceprimarul Aurelian Badulescu a precizat, luni dimineata, ca rulota instalata in Piata Victoriei pe durata protestelor a fost ridicata de catre Politia Locala, „in cursul diminetii”.

„Tabara amplasata ilegal in Piata Victoriei de catre Dide Cristian a fost inlaturata, ca urmare a faptului ca aceasta incalca prevederile legii 50 art. 3 lit. g.”, a precizat viceprimarul.

Protestatarii au alta varianta: ridicarea nu s-a facut „in cursul diminetii”, ci la 3 noaptea.

„Noaptea ca hotii! Angajatii lui Firea, cu ajutorul jandarmeriei, au furat rulota si platforma”, scriu pe Facebook cei de la „Evolutie in institutie”:

Primaria Bucuresti a depus plangere penala impotriva lui Cristian Mihai Dide inca de joi. Anuntul a fost facut la acel moment tot de viceprimarul Aurelian Badulescu.

„Am depus la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 o plangere penala impotriva dumneavoastra avand in vedere ca ati incalcat legea 50, articolul 3, litera g. Va somez public sa va ridicati camparea din Piata Victoriei”, a zis Aurelian Badulescu la B1 TV.

Cristian Mihai Dide a spus ca nu se astepta la o astfel de actiune. „Stiam ca exista posibilitatea ca ceea ce facem noi acolo sa fie o infractiune, dar ce citeste domnul Badulescu din legea 50 nu este corect. Legea spune asa: organizarea de tabere de corturi sau de rulote este infractiune. Sa demonstreze domnul Badulescu ca eu am organizat… eu sunt organizatorul protestului, dar aceea nu este o tabara de corturi. Eu acolo protestez, nu sunt in camping, nu am venit sa fac gratar. Dupa logica dumnealui, cel care vinde zece rulote sa incadreaza in legea 50 pentru ca are parcate zece rulote una langa alta”, a zis protestatarul.

