Rupere de nori la Scanteia! Drumurile sunt pline de apa si noroi, blocand circulatia masinilor

Avand in vedere faptul ca ANM a emis o avertizare de cod portocaliu de furtuna valabila pentru mai multe localitati din judetul Iasi, efectele au inceput deja sa fie vizibile. Spre exemplu, prin Scanteia abia se mai poate circula cu masina si asta deoarece drumurile sunt pline de apa si noroi. Citeste si: Cod portocaliu de vreme severa in judetul Iasi! In plus, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a instituit cod portocaliu si galben de inundatii care va fi in vigoare pana vineri seara, 27 iulie. Mai multe rauri din Iasi vor fi afectate.