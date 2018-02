Ruptura de Luminita Anghel l-a lasat aproape…flamand. David Puscas traieste in conditii MIZERE. Abia daca are un aragaz unde sa isi pregateasca de mancare…Sa-si fi invatat astfel lectia?

David Puscas nu s-a mai inteles cu mama lui adoptiva, Luminita Anghel si s-a mutat cu chirie intr-un bloc marginas din zona de sud a Capitalei. Nu stie sa se gospodareasca singur, asa ca toate lucrurile sunt claie peste gramada. Ca sa uite de necazuri, fumeaza si bea alcool si bauturi energizante. Pustiul de 20 de ani, adoptat de Luminta Anghel inca de la varsta de doi ani, s-a mutat, in urma neintelegerilor repetate cu celebra solista, intr-un bloc modest, cu patru etaje, in zona Cet Sud.

David ne-a deschis usa casei imbracat cu o bluza treisferturi, prin care i se vede buricul si cu niste pantaloni scurti, care ii lasau boxerii la vedere: ”Intrati!”, ne-a invitat el, cu timiditate.

Caloriferele erau fierbinti, de-abia puteai tine mana pe ele, insa in casa nu era prea cald. David sorbea cu pofta dintr-o cutie cu bautura energizanta. Intr-o punga din plastic, care tinea loc de cos de gunoi, erau inghesuite cateva sticle aproape goale, de sucuri si de vodca. Garsoniera este micuta si mobilata modest, iar in bucatarie nu e loc de doua persoane.

Pe masa erau asezate haotic cateva obiecte: o scrumiera plina cu chistoace, o iconita, dar si o fotografie din care zambeste celebra lui mama. David nu este deloc ordonat, pantofii sunt aruncati claie peste gramada intr-un colt al casei, iar hainele murdare sunt abandonate intr-un cos de rufe. La un momentdat, ne-a spus ca i s-a facut foame. Din pacate, frigiderul era gol, asa ca a ales sa prajeasca niste felii de paine, intr-o tigaie, peste care a pus ultimele felii de salam.

Dupa ce si-a pus burta la cale, oarecum multumit de cina, a mai baut cateva guri de energizant, amestecat cu vodca. Brusc, a devenit vorbaret: ”Imi doresc o cariera in televiziune, vreau sa fiu pe picioarele mele, sa devin cunoscut. Mama are familia ei, dar ma mai ajuta si pe mine. Imi platesc cum pot 800 de lei chiria”. Povestea a fost intrerupta de taraitul telefonului. Era cineva de la un post tv, care il chema la o emisiune. David s-a luminat brusc la fata, acceptand bucuros invitatia, apoi a cascat somnoros. Si-a pus pijamaua cu ursuleti si s-a intins obosit in patul foarte ingust. Era momentul sa ne retragem. Ne-a urat ”Noapte Buna!” dupa care, in urma noastra, a incuiat usa de doua ori,pentru siguranta.

