Ruptura in PNL. Un cunoscut lider acuza: ''Dacian Ciolos face rau Romaniei''

Fostul presedinte PNL Alina Gorghiu a declarat, joi, la Parlament, ca nu vede rostul declansarii unui referendum pe justitie, asa cum i-a solicitat USR lui Klaus Iohannis, si a adaugat ca USR si Ciolos „fac rau Romaniei" prin anuntul despre un candidat propriu la prezidentiale. Intrebata de ce nu vede util un referendum pe justitie, asa cum a cerut USR, vicepresedintele Senatului, Alina Gorghiu, a raspuns: „Semnalul cred ca este dat de noi toti si faptul ca impreuna am reusit sa promovam acest proiect initiat de domniile lor, cel cu fara penali in functii, dar va aduc aminte ca de doi ani de zile avem doua initiative legislative noi de la PNL, tot fara penali in Parlament, fara ...