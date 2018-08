Ruptura intre Darren Cahill si Simona? Cum a reactionat australianul imediat dupa finala pierduta la Cincinnati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a pierdut finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dupa ce a fost invinsa de olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, cu scorul de 2-6, 7-6 (6), 6-2. Simona Halep a ratat o minge de meci in tie-breakul setului secund, iar in cel decisiv a intrat in vria pe care n-o mai vazusem de ceva vreme, renuntand usor la lupta. Simona a fost din nou extrem de tensionata si nici macar interventia lui Darren Cahill nu a avut darul de a o relaxa. Ba din contra, Simona a fost incarcata de negativism, iar sfaturile antrenorului australian se loveau de un zid. Si la primul ”on court coaching“, cel din setul al doilea, Halep nu a parut prea receptiva si i-a cerut lui Cahill sa nu mai aplaude atunci cand pierde u ...