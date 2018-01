RUPTURA totala intre Mihai Tudose și Carmen Dan: poziții diametral opuse, in ieșirile publice

Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maximă sau cel puțin asta arată ultimele ieșiri publice ale celor doi. În timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe bandă rulantă, Mihai Tudose i-a lăudat pe polițiști că l-au prins ”în doar două zile” pe polițistul acuzat de pedofilie și a refuzat să-l demită pe șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, asta în ciuda faptului că ministrul de Interne îi făcuse o solicitare în acest sens.

Iată declarațiile contradictorii ale celor doi:

1. Carmen Dan

"Consider că Poliţia Română are nevoie acum de o recâştigare a încrederii cetăţenilor prin asumarea şi rezolvarea problemelor. Am trimis puţin mai devreme premierului propunerea de schimbare din funcţie a şefului Poliţiei Române, Bogdan Despescu. Am cerut premierului împuternicirea pe o perioadă de şase luni în această funcţie chestorului principal de poliţie Cătălin Ioniţă, actualul şef al Direcţiei Anticorupţie, acesta având un mandat explicit de a finaliza această diagnoză pe care am cerut-o în cursul zilei de ieri (...) Am constatat că până în prezent nimeni dintre şefii din Poliţie nu au înţeles să îşi asume responsabilitatea pentru faptul că poliţistul a fost menţinut în funcţie în ciuda tuturor cazurilor în care este suspect. Descoperim că superificialitatea testărilor a dus la menţinerea în sistem a unor persoane cu probleme psihice", a declarat ministrul de Interne.

2. Mihai Tudose

”Am avut o discuție cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul, care înțeleg că a fost gata abia azi de dimineață. Am înțeles pe surse că noua propunere și-a declinat intenția de a prelua funcția și l-am rugat pe domnul Despescu să-mi prezinte un raport despre măsurile care s-au luat în această săptămână pentru remedierea situației.

Ceea ce totuși trebuie remarcat este că, totuși, acel făptaș a fost prins în nouă zile. Este o notă foarte bună pentru Poliție. De ce nu s-au luat și alte măsuri, sau unde lucrurile au scârțâit, repet, are o săptămână domnul Despescu să-mi prezinte concluziile.”, a spus Mihai Tudose, la începutul ședinței de Guvern.