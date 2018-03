Rusia a decis expulzarea a 23 diplomati britanici ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi

Vladimir Putin 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Vezi si: Reactia Moscovei, dupa ce Theresa May a anuntat expulzarea a 23 de diplomati rusi Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, a fost convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, in cadrul crizei provocate de otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagra ...