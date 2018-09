Rusia acuza Marea Britanie ca foloseste cazul Skripal pentru a-si atrage sprijinul aliatilor europeni

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri că Marea Britanie foloseşte cazul otrăvirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obţine sprijinul partenerilor europeni într-un moment în care Brexit-ul izolează Londra, relatează Reuters. Doi cetăţeni ruşi care seamănă cu cei pe care Marea Britanie îi acuză că au intrat în Anglia pentru a încerca să-l ucidă pe agentul dublu Skripal au declarat joi că nu sunt vinovaţi şi sunt simpli turişti care au venit de la Londra pentru distracţie şi pentru a vizita oraşul Salisbury. Intervievaţi de canalul de televiziune Russia Today, apropiat Kremlinului, bărbaţii - care seamănă cu cei doi suspecţi ale căror fotografii au fost difuzate de Marea Britanie - au declarat că au dorit să 'viziteze catedrala din Salisbury'. Totodată, ei au confirmat că se numesc Aleksandr Petrov şi Ruslan Boşirov, aşa cum indicase Londra, care îi acuză că sunt agenţi ai Serviciului de informaţii militar rus (GRU). Foto: (c) RT/Handout via REUTERS TV "Nu există fapte pe care să le putem aborda în mod semnificativ", a spus ministrul Serghei Lavrov după întâlnirea cu omologul său german Heiko Maas. 'Este inutil să avem această discuţie şi am confirmat partenerilor germani că nu există nicio dovadă'', a menţionat el. "Principiul 'foarte probabil' pe care colegii britanici îl folosesc pentru a-şi uni partenerii europeni împotriva Rusiei nu este adecvat în acest caz. Este vorba de Brexit - de aceea Londra face acest lucru", a adăugat ministrul rus. Lavrov a mai spus că se îndoieşte că dovezile furnizate de Marea Britanie aliaţilor săi în această afacere sunt convingătoare - ceea ce a provocat o ripostă a ministrului german. "Desigur, noi am fost informaţi de Marea Britanie şi nu avem niciun motiv să punem la îndoială aceste informaţii ", a spus Maas, cerând ca "toată lumea să contribuie la clarificarea acestei situaţii", inclusiv prin schimb de informaţii despre cei doi suspecţi ruşi menţionaţi de Londra. Potrivit Londrei, atacul cu agent neurotoxic Noviciok a fost comis de doi 'ofiţeri' GRU, identificaţi de poliţia britanică drept cetăţenii ruşi Aleksandr Petrov şi Ruslan Boşirov, acestea fiind posibil nume de împrumut. Ei fac obiectul unui mandat de arestare. De la început, Marea Britanie a acuzat Moscova că s-ar afla la originea atacului, care a provocat o gravă criză diplomatică între Rusia şi Occident. Serghei Skripal şi fiica sa au supravieţuit atacului cu Noviciok, la fel şi poliţistul care s-a contaminat atunci când le-a venit în ajutor. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)