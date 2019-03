Rusia iși intarește prezența intr-un punct strategic: Moscova impanzește zona cu sisteme de racheta sol-aer

Cu totii stim conditiile mizerabile in care circulam cu autovehiculele STB prin Capitala. Seful societatii de transport s-a dus azi la Primarie ca sa dea seama despre curatenia de primavara.

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat azi noapte in fata casei sale din New York, a informat politia, citata de EFE. Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori in piept la ora locala 21:20 (01:20 GMT) si, potrivit unor informatii, a fost de asemenea lovit de camioneta condusa de presupusii asasini.