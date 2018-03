Rusia la un pas de a baga in faliment Consiliul Europei! Moscova nu mai plateste! 

Vladimir Putin 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Europei, care monitorizeaza situatia drepturilor omului si a statului de drept pe continent, se confrunta joi cu o criza de finantare, in conditiile in care Rusia a intarziat plata contributiei la bugetul organizatiei, relateaza dpa. Moscova este nemultumita de faptul ca delegatii sai la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) au ramas fara drept de vot, dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014, scrie agerpres.ro. Rusia, care contribuie cu aproape o zecime din bugetul organizatiei, nu achitase pana la termenul de miercuri prima transa de 11 milioane de euro (13,4 milioane de dolari) din contributia sa anuala de 33 de milioane. Nici anul trecut ea nu a mai platit o par ...