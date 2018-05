Rusia lui Putin se lauda cu Avangard, noua arma hipersonica

Avangard google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deja ne-am obisnuit cu propaganda Rusiei atunci cand vine vorba de arme. Acum, surse anonime sustin ca Rusia construieste o arma hipersonica extrem de rapida, care va fi gata pana in 2020. Arma se numeste Avangard, potrivit unor surse anonime care sustin ca au acces la informatii despre aceasta. Avangard va putea sa calatoreasca de 20 de ori mai rapid decat viteza sunetului. Sursele sustin ca Rusia a testat arma de doua ori cu succes, in 2016. De asemenea, ei spun ca al treilea test, efectuat in octombrie 2017, a esuat din cauza platformei care s-a prabusit cu cateva secunde inainte de a-si atinge tinta. Moscova lucreaza la aceasta arma de trei decenii si se pregateste intens pentru un razboi iminent in ur ...