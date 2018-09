Rusia: Sistemul antibalistic din Romania poate genera anularea Tratatului Fortelor Nucleare

Iuliana Luciu suferă și spune că s-ar întoarce și mâine în televiziune. Fosta asistentă TV a părăsit televiziunea, însă această primă dragoste profesională nu poate fi uitată așa de ușor. Televiziunea este cea care scos-o din anonimat și a propulsat-o în ochii telespectatorilor, iar Iuliana recunoaște că și-ar dori o revenire. Întoarcerea în studiourile de […] The post Iuliana Luciu suferă și spune că s-ar întoarce și mâine. ”Mi-e foarte dor…” appeared first on Cancan.ro.

Luka Modric a primit premiul The Best pentru cel mai bun jucător al anului, la gala FIFA de la Londra. Citește mai departe...

Cumnata Andrei a vorbit despre fricile pe care le are. Aurora a dezvăluit că suferă de claustrofobie. Fratele Andrei, Săndel Mihai, a fost invitat într-o emisiune tv, alături de soția sa, Aurora. Cumnata Andrei a vorbit despre una dintre marile ei temeri: spațiile mici și închise. Aurora Mihai suferă de claustrofobie și de aceea evită […]