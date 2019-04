Rusia, test cu rachete in Marea Neagra ca replica la exercitiile NATO de la Constanta - VIDEO

Racheta Rusia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In vreme ce NATO desfasoara cel mai mare exercitiu militar din Marea Neagra, Rusia raspunde cu un test cu rachete. Potrivit Zvezda TV, televiziunea armatei ruse, fortele navale ale Kremlinului au efectuat vineri un test cu rachete in Marea Neagra, chiar in prima zi a exercitiului NATO Sea Shield. In ultimele saptamani atat Moscova cat si Alianta Nord-Atlantica au lansat avertismente privind consolidarea fortelor desfasurate in aceasta regiune. Doua dintre corvetele flotei ruse din Marea Neagra au lansat rachete supersonice “Moskit” asupra unor tinte navale, iar exercitiul a fost filmat de televiziunea armatei. Si flotele din Marea Baltica si Marea Nordului au organizat in acelasi timp simul ...