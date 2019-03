Rusia va amplasa bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3 in peninsula Crimeea a raspuns la instalarea in Romania a scutului antiracheta

Tupolev Tu 22M3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rusia a decis sa amplaseze bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte incarcaturi nucleare, in peninsula Crimeea, ca raspuns la instalarea in Romania a scutului antiracheta, a scris luni agentia publica RIA, care citeaza un parlamentar de rang inalt, potrivit Reuters. Rusia intentioneaza sa amplaseze aceste bombardiere in baza aeriana Gvardeyskoye din Crimeea, a afirmat Viktor Bondarev, seful Comisiei pentru aparare si securitate din Duma de stat. Vezi si: AVERTISMENT al fostului sef al fortelor SUA in Europa: „E foarte posibil ca rusii sa OCUPE Odessa si poate chiar si Romania” Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina in 2014 iar presedintele Vladimir Putin a efectu ...