Rusinica! Ispita Flore Salalidis a ramas in sanii goi la Insula Iubirii: "Parca am fi la croitorie"- VIDEO

Flore Salalidis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ispita Flore Salalidis a sosit recent in Thailanda, la „Insula Iubirii” si s-a dus la o intalnire romantica cu Ionut. Sexy ispita a ales sa poarte o rochie foarte scurta, care era prinsa dupa gat, insa… soarta a facut ca bretelele sa se desfaca de mai multe ori in timpul date-ului, spre fericirea iubitului Mirelei Banias. Astfel, Flore a ramas in sanii goi chiar in fata lui Ionut si a camerelor de filmat. Rochia a inceput sa-i joace feste la scurt timp dupa ce Flore Salalidis si Ionut Gojman au ajuns la o gradina zoologica renumita din Thailanda. In loc sa o ajute sa-si prinda mai bine bretelele, participantul de la “Temptation Island – Insula iubirii” se amuza c ...