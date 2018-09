Era odata un concurs: cine o satisface cel mai tare pe rusoaica. Vine un negru dotat ma, da` dotat bine. Face el ce face, dar rusoaicei nu-i convine. Vine un german si mai dotat ca primul. Isi da si el silinta, dar rusoaicei tot nu-i convine. Vine si un mos fara dinti in gura, chelbos si senil. Face el ce face si toti o aud pe rusoaica urland de placere. F. intrigati, negrul si neamtul il intreaba pe mos:

– Mai, tataie, cum se poate ca noi, in floarea varstei sa n-o satisfacem, iar tu, care abia te tii pe picioare si nici nu mai ai par in cap macar sa poti?

Mosul raspunde:

– Mai, fiilor, in viata trebuie sa lucrezi cu capul, ma!

