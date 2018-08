S-a aflat adevarul! Bianca Dragusanu s-a imbogatit dupa relatia cu Tristan Tate!

Viata sentimentala a Biancai Dragusanu este cel putin agitata si nesigura, dar nu la fel se poate vorbi despre afacerile ei, care au inflorit de cand este in centrul atentiei cu relatia pe care o are cu Tristan Tate.

Chiar daca a ramas fara scaunul de prezentatoare, Bianca Dragusanu nu poate spune ca-i merge rau din punct de vedere financiar. Ba dimpotriva!

In concluzie, Bianca Dragusanu si-a pus afacerile pe picioare si castigurile se vad in conturi. Surse apropiate vedetei sustin ca business-ul pe care il are cu rochii ii merge foarte, iar despre contractele de imagine, la firme de extensii, de cosmetice sau produse de plaja nici nu mai vorbim. „A ajuns sa ia si 1000 de euro pentru o postare banala. Va dati seama ce sume frumoase incaseaza”, au dezvaluit prietenele ei pentru WOWbiz.ro.

Vancanta la Cannes

Momentan, Bianca se bucura de o vacanta pe Riviera Franceza alaturi de Tristan Tate, dupa cum a lasat sa se inteleaga din anumite detalii.

Fosta gazda de la „Te vreau langa mine” nu a stat prea mult sa se gandeasca la ce s-a intamplat cu cariera ei profesionala, ci a fugit intr-o vacanta. Blondina se afla la Cannes, de unde a publicat deja imagini pe conturile ei de socializare, lasand sa se inteleaga ca se afla cu un barbat, dar nu a intrat in alte detalii.

