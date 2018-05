S-a aflat adevarul despre averea Oanei Roman. Incredibil cu ce masina umbla fiica fostului premier

oana roman

Care este averea Oanei Roman. Vedeta a spus foarte clar care este situatia ei financiara. Oana Roman este fiica Mioarei Roman si a fostului premier al Romaniei, petre Roman.

Vedeta de televiziune, despre Oana Roman s-a speculat ca ar avea foarte multi bani.

Satula de astfel de comentarii, oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei si de care a fost la un prag de divort, a pus lucrurile la punct.

Care este averea Oanei Roman.”M-am saturat de lumea care imi spune ca suntem niste imbuibati”

In cadrul eisiunii „Rai da’ buni”, pe care Mihai Morar o prezinta la Antena Stars, Oana Roman, care are o fetita pe nume Maria Isabela, a lamurit lucrurile in ceea ce priveste situatia ei financiara.

„As vrea sa facem un studiu in care sa ne uitam la toti copiii celor care au fost presedinti sau premieri dupa 1980. M-am saturat de toata lumea asta care imi spune ca noi suntem niste imbuibati, care am trait in puf si nu am avut lipsuri. M-am saturat de atata nedreptate. Prea putini vor sa vada ca eu sunt singurul copil de politician care traieste din munca lui.

Eu nu am afaceri cu statul. Nu am luat in viata mea de la statul roman vreun leu pentru a face vreo afacere. Stau intr-o casa pe care mi-am cumparat-o singura, un apartament cu trei camere. Am o masina veche de zece ani si deocamdata nu am bani nici macar sa fac un leasing pentru alta noua.

