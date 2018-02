S-a aflat adevarul despre parintii lui Kate Middleton! Cine sunt, de fapt, socrii printului Wiliam

Kate Middleton si sotul sau, printul William, sunt in permanenta in centrul atentiei, fiind, la ora actuala, printre cele mai populare personaje din Regatul Unit al Marii Britanii. Putina lume stie, insa, aceste detalii din viata lor:

1.Kate Middleton, vanata de paparazzi de cand a inceput sa se vada cu William

Inca de pe vremea cand William si Kate ieseau impreuna, fotografii publicatiilor de scandal din Marea Britanie au inceput sa o urmareasca la tot pasul. In cele din urma, editorii acestor publicatii au hotarat sa nu o fotografieze decat in prezenta printului, pentru a nu ii periclita viata, asa cum s-a intamplat in cazul printesei Diana.

2.Parintii lui Kate nu sunt de vita nobila

Mama lui Kate Middleton a fost stewardesa, iar tatal sau, pilot de avion. Cei doi s-au cunoscut in acest mod.

3. Kate Middleton a fost tinta glumelor colegilor de liceu

Viitoare ducesa britanica nu a avut o viata prea usoara in liceu. Baietii obisnuiau sa dea “note” fetelor in functie de atractivitate, iar ea era notat cu 1 sau 2. Kate a inceput sa capete popularitate dupa ce a intrat in corul liceului si a ajuns capitanul echipe de lacrosse.

4. Kate nu a fost implicata in niciun scandal

Ducesa Kate Middleton nu a fost implicata in niciun scandal si nu are un trecut prin de probleme, acestea fiind motivele pentru care cei din Familia Regala au acceptat-o.

5.William si Kate nu au vrut sa iasa in evidenta

Cei doi au locuit intr-o locuinta mica in timpul facultatii, unde obisnuiau sa gateasca si sa petreaca timpul ca niste oameni normali. William nu a incercat sa isi impresioneze viitoare nevasta cu statutul sau de membru al Familiei Regale.

6. Kate s-a implicat foarte mult in organizarea nuntii

Ducesa a preferat sa fie parte activa la organizarea fericitului eveniment si i-a oferit sfaturi chiar si celui care a facut deserturile pentru nunta.

