S-a aflat boala de care sufera Ionela Prodan! Ce decizie grea a luat Anamaria

Ionela Prodan este foarte bolnava. Cantareata de muzica populara este in spital, iar Anamaria Prodan nu se poate dezlipi de mama sa. Maladia de care sufera Ionela Prodan pare sa fie una destul de grava, iar in contextul in care mama sa ramane internata in spital, sotia lui Laurentiu Reghecampf a luat o decizie grea. "Are un scaun in salon si este numai langa doamna Ionela! Ii schimba asternuturile, o spala, vorbeste cu ea si are grija de tratamentul medicamentos. Iese din spital doar ca sa ia ceva mancare si ce ii mai trebuie pacientei si apoi se intoarce rapid. Mai mult, pentru ca nu poate sa aiba grija de nimic acasa, de cateva zile, Anamaria Prodan si-a trimis si fiul in Dubai, la Reghe! A fost decizie grea, insa nor ...