S-a aflat ”bomba” din TV! Andreea Mantea s-ar putea desparti de Kanal D! Are o oferta de la…

Desi este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, Andreea Mantea s-ar putea desparti de trustul Kanal D. Potrivit surselor noastre, bruneta are o oferta de la Silvia Epure, producator de film si televiziune, care i-a facut o propunere de colaborare pentru o serie care urmeaza sa fie vanduta gigantului Amazon.

Nu stim daca Andreea va accepta sau nu aceasta propunere, insa sansele ar fi destul de mari, deoarece oferta este avantajoasa din punct de vedere financiar. Cele doua se cunosc destul de bine, au lucrat impreuna la mai multe emisiuni, printre care si “Nunta cu surprize”, Andreea fiind moderatoarea, iar Silvia, producatorul executiv. Cea din urma este cunoscuta pentru mai multe productii internationale, printre care si filmul “Borderland“, o coproductie americano-mexicana in care a lucrat, ca producator, alaturi de celebrii actori Bruce Dern, nominalizat la Oscar, Peter Fonda, fratele lui Jane Fonda, dar si de regizorul premiat international Paul Street.

Silvia Epure, premiata la Hollywood

A castigat titlul de „Woman filmmaker of the year“ pentru filmul „Ofelia“, productie care a cules laurii la Gala Festivalului International de Film „48 Hours“, desfasurata pe 10 septembrie 2017 la Los Angeles, unde a obtinut opt premii, din cele 14 nominalizari, inclusiv premiul pentru cel mai bun film. Fiica unui reputat judecator, originara din Vaslui, Silvia Epure a dedicat premiul tatalui ei, Silviu Epure, a carui moarte fulgeratoare, produsa in urma cu aproape zece ani, a marcat-o profund.

“Eu iubesc Romania si cred ca poti sa faci cariera in orice domeniu, oriunde, daca esti talentat, daca muncesti si daca nu renunti. Bineinteles ca, la un moment dat, te dezvolti, te eliberezi de granitele unei tari sau ale unui loc, dar nu cred ca nu poti face cariera undeva din cauza locului”, marturisea Silvia pentru adevarul.ro.



Una dintre cele mai bune platite vedete de televiziune

Andreea Mantea lucreaza de aproximativ zece ani in trustul Kanal D, iar salariul pe care il incaseaza lunar nu ar fi deloc mic. Prezentatoarea TV ar primi o suma de 8.000 de euro, potrivit viva.ro. Astfel, prezentatoarea TV ar castiga pe an aproximativ 100.000 de euro.



A renuntat la emisiune pentru fiul ei, David

Andreea Mantea nu mai prezinta emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, iar acum s-a aflat cine ar putea sa o inlocuiasca si sa prezinte show-ul TV alaturi de Mihai Mitoseru. Conform click.ro, printre cele preferate sa ii ia locul Andreei Mantea se afla cantareata Andreea Banica, care, de altfel, a si moderat emisiunea „Bravo, ai stil!”, si Rocsana Marcu, care de anul trecut a ramas fara emisiune, dupa ce a plecat de la Antena Stars.

Motivul principal pentru care bruneta nu mai prezinta emisiunea „Se striga darul” este ca vedeta isi doreste sa petreaca cat mai mult timp in compania fiului ei, David, pe care il are impreuna cu Cristian Mitrea.

